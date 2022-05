Sonia BUCHARD

EN FILIGRANE accompagne les entreprises dans toutes leurs actions de communication et prend en charge la réalisation de leurs supports de communication print et web.



De l'élaboration d'une stratégie à la mise en ligne d'un site internet ou l'impression d'une plaquette, nous supervisons toutes les étapes de la conception-rédaction et de la création.



QUELQUES RÉFÉRENCES :



Horticulture & Jardins

La Demeure Historique

La Lorraine des Jardins

Jardins, Jardin

Land 8

La Fondation Claude Monet (Giverny)

Accord Tonique

Dragon Rouge

Patrick Blandin

Kidigreen

La Cimade

Quintessence Paris

Kidigreen

Mathilde Carron

Honoris Causa

Véodi...









Mes compétences :

Conception-rédaction

Communication