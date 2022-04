Didier MOUELE

Je m'appèle MOUELE Didier de natinalité Gabonaise,je suis né le 26/11/1979 à Libreville.j'ai suivi mes études primaires et secondaires à Libreville,et universitaire en tunisie à L'Université libre de Tunie où j'ai tour à tour obtenu mon DUT et mon diplôme d'ingénieur en génie civil.

Durant mon parcour universitaite,j'ai obtenu des stages de fin de cycle en:

- dimensionnement des structures en béton armé

- physique de batiment,équipement et installations acoustiques

- dimensinnement des ouvrages d'arts

- Gestion et réhabilitation des infrastructures

un stage pratique dans un cabinet d'architecture.

Depuis trois mois,je suis en poste à PS ingénierie où je dimensionne les structures en béton armé,effectu de projection 2D/3D,fait le suivi des travaux sur chantier.



Mes compétences :

Conducteur travaux