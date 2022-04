Didier MUSSO

Fort d'une expérience réussie en management opérationnel au sein de l’enseigne Speedy France depuis plus de vingt ans, je souhaite aujourd'hui, élargir mon horizon professionnel afin de ne plus me limiter au seul domaine d'activité à prédominance réparation rapide Automobile et de me diriger vers une activité plus élargie .

De bonne culture générale, ouvert, curieux, à la recherche permanente de la performance, ma personnalité, ma détermination ,ma pugnacité , ma parfaite connaissance d'animation d'un réseau intégré en qualité de Directeur Régional chez SPEEDY France ,sans oublier mes expériences sédentaires terrain en qualité de Directeur de centres de profits que je saurais faire évoluer les indicateurs de la performance globale (Satisfaction clients, CA, Marge) dans le respect, bien entendu, de la politique commerciale de l'entreprise et son éthique.

Si ma maturité intellectuelle me permettra d'être une véritable force de proposition pour l'entreprise, c'est par mon professionnalisme, mon niveau d'exigence, ma fermeté, mon honnêteté intellectuelle, ma disponibilité, mon écoute active et ma connaissance absolue des hommes, que je saurais mobiliser pleinement les équipes sur des plans d'actions clairs et opérationnels.



Mes compétences :

Management.technique.gestion des priorités