Philippe ROUGET

M-Tactik est le fruit de dizaines années dexpérience dans de grands groupes de médias ainsi que dans de nombreuses agences spécialisées (guerilla marketing, marketing direct, marketing digital).



Lagence a été créée sur un triple constat : les médias de masse sont inadaptés pour 99% de nos clients, ensuite la communication doit être basée sur une approche pragmatique plutôt que sur lesthétique, et enfin les solutions de communication sont uniformisées alors que les besoins des clients sont uniques (métier, localisation, typologie de clients).



Notre approche de généraliste expert nous permet daborder les problématiques de nos clients avec des experts dédiés en back-office sur chaque solution, tout en étant à lécoute des besoins de nos clients et en apportant une véritable analyse de leurs problématiques.



Chez M-Tactik nous croyons dans le déploiement dactions adaptées au ciblage des consommateurs avec une expertise métier sur de nombreux secteurs dactivité (automobile, grande distribution, retail, restauration).



Je me tiens à votre disposition pour échanger sur notre expertise marketing et nos solutions marketing ciblées.



Mes compétences :

Management

Publicité

Vente

Communication

Développement commercial

Marketing

Internet