Bonjour ,je suis Mvogo Didier ,Technicien Supérieur des Eaux et Forets ,avec une solide expérience dans l'exploitation,les inventaires,l'appui à la certification ,le reboisement ,la foresterie communale et communautaire.Je suis à mesure d'apporter une plus value technique à toutes structures exerçant dans le domaine des forets .Je suis disponible pour tout travail permanent ou ponctuel selon les besoins.