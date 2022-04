Didier MVOGO

JE SUIS MVOGO DIDIER AIDANT DE CE FORUM EN QUÊTE D'UN EMPLOI STABLE OU TEMPORAIRE COMME TECHNICIEN FORESTIER :POUVANT INTERVENIR EN EXPLOITATION-SUIVI DE CHANTIER-TRACABILITE ET CERTIFICATION-AMENAGEMENT -ADMINISTRATION FORESTIÈRE ET APPUI TECHNIQUE AUX POPULATIONS RIVERAINES /MERCI DE CONSULTER MON PROFIL JE SUIS PRET A EXERCER

CONSULTER MON PROFIL ET MES COMPETENCES

MES CONTACTS :

Email:mvogo_didier@yahoo.fr

tel: 650 03 22 73 / 655 24 94 75



Mes compétences :

ArcGIS > ArcView

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word