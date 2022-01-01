Menu

Didier MVOGO

En résumé

JE SUIS MVOGO DIDIER AIDANT DE CE FORUM EN QUÊTE D'UN EMPLOI STABLE OU TEMPORAIRE COMME TECHNICIEN FORESTIER :POUVANT INTERVENIR EN EXPLOITATION-SUIVI DE CHANTIER-TRACABILITE ET CERTIFICATION-AMENAGEMENT -ADMINISTRATION FORESTIÈRE ET APPUI TECHNIQUE AUX POPULATIONS RIVERAINES /MERCI DE CONSULTER MON PROFIL JE SUIS PRET A EXERCER
CONSULTER MON PROFIL ET MES COMPETENCES
MES CONTACTS :
Email:mvogo_didier@yahoo.fr
tel: 650 03 22 73 / 655 24 94 75

Mes compétences :
ArcGIS > ArcView
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word

Entreprises

  • Loisirs - Assistant Chef d'Exploitation

    2006 - 2009 Groupe Thanry : SEBC -LOKOMO (Est. Cameroun) - Sport (Football, Jogging)
    * Dresser les rapports techniques et rendre compte au Chef d'Exploitation
    * Faire le reporting des données de chantier (inventaire et production)
    * Gestion informatisée du magasin

  • groupe Thanry-groupe Alpi-Commune d'Akom2 - Auditeur & consultant

    1994 - maintenant technicien forestier en charge des saisies des documents chantier/traçabilité forestière/certification /suivi de chantier et aménagement

  • programme social d'urgence - Chef de pôle d'assainissement

    1994 - 1998 * Assurer la collecte et l'évacuation des ordures dans la ville de Yaoundé (en charge d'un effectif de 300 personnes -Projet PSU : Etat du Cameroun-Banque Mondiale)

Formations

  • Faculté Des Sciences (Yaoundé)

    Yaoundé 1991 - 1995 Niveau licence

    * Veille auprès des exploitants en vue d'une meilleure harmonie dans le respect du cahier de charges, du plan d'aménagement et de la Loi forestière en vigueur 1991-1995 : UY I (Faculté des Sciences)-Option Physiques :

Réseau