Didier NABETH

Fonctions occupées

- gérant

DINASOFT

- directeur d'exploitation MANLOG

- directeur de mission chez MANLOG (SSII orienté architecture SI)

- Responsable avant-vente de l'offre EAI

- Direction de projet EAI (jusqu’à 12 personnes)

- Consultant en EAI et urbanisation pour les MOA

- Architecte système d’information

- Consultant avant vente, conseil et audit autour des SI



Domaine de compétences fonctionnelles

- spécialisé dans les architecture Mobile

- Concept et mise en œuvre EAI

- Cartographie des flux métiers,

- Etude d’impact d’évolution du SI

- Architecte Technique

- Stratégie du système d’informations (Urbanisation)

- Schéma directeur informatique

- Direction de projet d’��volution du système d’information

- Direction de projet dans l’intégration de solution

- Encadrement technique

- Formation et transfert de compétences



J'ai travaillé essentiellement pour des grands groupe tel que :

SOPRA - AXWAY - APTIME CONSULTING - Compagnie des Signaux (CS-DEFENSE) -ANFA.



Mes compétences :

Commercial

EAI

JAVA

Menuiserie

Plomberie

SOA