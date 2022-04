Didier NEULAS

Depuis la version 2 je développe des applications sur filemakerPro actuellement version 11-12-13-14

portable sur Ipad et sur Iphone



gestion de stagiaires pour une école de langues

gestion de séjours linguistiques pour divers entreprises France et Suisse

gestion de fabrications pour un constructeur de vérandas

gestion des stocks de réactifs pour un laboratoire d'analyses

gestion de documentations pour un désigner

gestion de régies pour un gestionnaire de biens

devis et facturations pour des artisans

gestions des divers contacts pour un distributeur industriel

gestion des fax mails et courriers

gestion contacts pour un négociant industriel (moteurs électriques)

conversions de base fmpro 3 et 6 vers version 11 pour des entreprises internationales

gestion d'un parc immobilier d' entreprise éditions des divers documents utiles

Gestion de stock pour un négociant de pneus

gestion de stock vetements

gestion des devis et factures (ensemble des paramètres externes ) pour une entreprises de production evénementielle

Gestion de devis /facture pour un grossiste en matériel électrique



Mes compétences :

Filemaker

Gestion