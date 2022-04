Didier NILLY

Analyse de fiabilité des réseaux haute tension et basse tension, plan de protection, analyse arc-flash, load-flow.



Diagnostic d'état des machines électriques



Formateur Génie Électrique (Machines électriques statiques et tournantes, électronique de puissance)



Essais et mesures sur machine-électriques et convertisseurs statiques.



Expertise et assistance technique en matière de production, de distribution basse tension, et de conversion d'énergie électrique pour les unités navigantes de la marine nationale.



Expertise technique en motorisation diesel, systèmes hydrauliques, usines frigorifiques.



Conception de machines électrique.



Passionné par le domaine de l'électricité, et des sciences en général.



Pilote d'avion de tourisme.



Mes compétences :

Matlab/Simulink

Psim

Autocad

ETAP