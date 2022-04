Didier NOCHEZ

30 années d'activité commerciale, m'ont permises d'acquérir un savoir faire commercial et de maîtriser le management.

je suis axé sur la réussite de mes collaborateurs dans le respect des directives et dans l'application de la politique d'entreprise.

je suis rigoureux, volontaire, déterminé. J'ai le sens de l'analyse et l'esprit d'équipe.Je suis source de propositions et j'aime le dialogue et la concertation pour améliorer les résultats et atteindre les objectifs fixés.

Je suis doté d'un tempérement de battant et ne recule pas devant la difficulté.

proposer des solutions pour les professionnels du BTP est maintenant ma mission.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Dynamique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

le management