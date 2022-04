Didier NOEL

Commercial:

- Gestion et développement de Grands comptes.

- Promotion et ventes de différents produits d'instrumentation et d'analyse.

Technique:

- Grande expérience de l'instrumentation de Process: verrerie, cimenterie, energie...

- Recherche de la solution client dans plusieurs domaines de l'instrumentation, choix

des produits, expertise sur site.

- Suivi d’affaire complet, achats, suivi de fabrication, relation avec les usines, réalisation

de dossiers spécifique, inspection client, mise en service sur site.