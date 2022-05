Sandrine PADAY

Mes compétences sont de détecter et de traiter, dans leur complétude les opportunités d'affaires que j’identifie auprès des professionnels de ma région.



Mes activités principales sont :

- La prospection : Je définis en collaboration avec ma direction le plan de prospection et coordonne la gestion de mon agenda. J’établis une stratégie de développement, d'analyse, de l'organisation et des besoins de mes acheteurs potentiels.

- Le développement et la fidélisation: J’assure le suivi des projets réalisés chez mes clients en m’appropriant les enjeux métiers et les objectifs du client tout en mettant en avant les savoir faire et les principales offres techniques du groupe et en mesurant régulièrement la satisfaction du client...

- La vente et la négociation: je suis responsable de la vente des prestations de l'entreprise. Je suis, à ce titre, responsable de la formalisation de la proposition commerciale, de la négociation avec le client des termes de la proposition, des conditions financières des contrats, de conclusion de l'affaire et la participation à la mobilisation des ressources internes et externes pour la réalisation des prestations.

Je suis rigoureuse, organisée et je possède un bon esprit de synthèse. Je suis dynamique et j’aime travailler en équipe.



Mes compétences :

Sens du contact et de l'écoute

Responsable

commerciale

responsable marketing

créative

b to b

Montage d'une offre commerciale

Appels d'offres

Chiffrage

Techniques de vente

Nettoyage

B2B

Phoning

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Dynamisme

Esprit d'équipe

Microsoft Word

Microsoft Excel