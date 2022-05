Najet QERQOURI

Jeune cadre dynamique , avec un réel goût du challenge .

Ayant en 2006 intégrée l'IUT en technique de commercialisation par alternance avec ALDI MARCHE en tant qu'assistante magasin .

En 2009 , j'occupais le poste de Directrice d'agence en communication pour le groupe AFE , société spécialisée dans la commercialisation , création et gestion de sites internet en B2B .

En 2011 , j'intégra la société COMETIK en tant que Directrice d'Agence afin de commercialiser , créer et gérer les sites internet des professionnels .

Mon métier est recruter , former , gérer des commerciaux .

Je pratique également le handball depuis mes 6ans ce qui m'a permis d'atteindre le haut niveau en intégrant le championnat France à 15ans et à 17 ans être dans le championnat de National2 , le Handball fût pour moi une révélation tout d'abord car je ne cesse de me surpasser et d'être exigeante mais également mes 1er pas de coaching se sont déroulés sur le terrain en prenant à ma charge une équipe de -15ans garçon .

Mes passions sont le handball,les voyages , Casablanca , l'automobile , l'aviation , le cinema , la danse , les sports nautiques , NewYork , le cinema



Mes compétences :

Dynamique