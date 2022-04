Claire BOITARD

Diplômée du Master "Management Stratégique des Ressources Humaines et de la Qualité", j'occupe actuellement le poste de Gestionnaire de dossiers de formation, au sein du Fongecif Ile-de-France. Le Fongecif est un organisme paritaire qui aujourd'hui joue un rôle primordial dans le financement et l'accompagnement des projets professionnels des salariés. Grâce cette première expérience professionnelle et à ma formation, j'ai pu tester mes connaissances et élargir ainsi mon domaine de compétences dans les Ressources Humaines, l'administration du personnel, et aujourd'hui la formation professionnelle.







Mes compétences :

Recrutement

Gestion des compétences

Gestion administrative

Droit du travail

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Pléiades

Formation professionnelle

Communication