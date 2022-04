Christophe BESSODES

Je fais partie d'un grand groupe international spécialisé dans le pesage et la transformation de produits alimentaires destinés aux points de vente du secteur des métiers de bouche. Je m'occupe du small retail (commerce de détail) sur le secteur Rhône-Alpes. Je conseille, prospecte et entretiens une clientèle de gérants de commerces de proximité.



Mes compétences :

Vente

Manager

B to b

One shot

Informatique

Management commercial

Web

Technico commercial

Lyon

Négociation commerciale

Commercial terrain