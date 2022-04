Didier NOISETTE

Analyste - développeur de Août 1998 à fin 2012 chez Primagaz, j'ai commencé par travailler au développement de l'intranet de l'entreprise (avec la technologie ASP). J'ai ensuite été amené à travailler à la création et à l'alimentation de datawarehouse (avec Informatica) et à l'élaboration de package Cognos (solution de Business Intelligence), puis au développement de l'intranet client (alimentation de la base de données, développement des mappings entre cette base et l'ERP PeopleSoft) ainsi qu'à la maintenance de l'application (en Strusts, technologie J2EE).

En 2013/2014, j'ai travaillé pour le CEA au Centre de Génomique à Evry (laboratoires d'analyse d'ADN) sur le développement du LIMS de nouvelle génération (NGL). Ce développement d'envergure se base sur les technologie Play (framework Java, Spring) et AngularJS (framework Javascript). Les échanges de données se font en JSON. Les données métiers sont stockées dans des bases MongoDB (bases "no-sql") et les données de références (description des objets) dans des bases MySql.

Aujourd'hui, je travaille pour le compte de GFI (ESN) chez Natixis.









Mes compétences :

Javascript

Sql

Qlikview

Informatica

PeopleSoft