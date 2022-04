Didier NOSLIER

Logistics & Supply Chain Solutions

Opérations - Projets - Engineering & Solutions Client.

Les solutions logistiques - supply chain, d'orchestration de flux, de déploiement opérationnel sont majeures dans le cadre de développements à l'international et pour l'acquisition de nouveaux marchés.



Au travers d'une méthodologie industrialisée, largement éprouvée, j' assure un rôle déterminant de structuration et d'optimiation de solutions supply chain. (Design des flux et solutions, coordination projets, animation de la mise en oeuvre, anticipation des risques, pilotage des moyens, conseil, ré-ingénierie, LEAN). Pilotage opérationnel d'exploitation.



En capacité de mobiliser et d'animer de multiples expertises, garant du plus haut niveau de satisfaction client et de performance.



Expertise éprouvée en conduite du changement, gestion des plans de redressements, implémentations projets dans des environnements internationaux.



Mes compétences :

Management

Supply chain

Project management

Pilotage operationnel

Logistique