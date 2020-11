Gwenael GOUTAL

15 années d’expérience dans 3 secteurs d’activités distincts (Tertiaire, Logistique, Industrie) et aujourd’hui en charge de l’ensemble du périmètre informatique, mes compétences sont à la fois techniques, organisationnelles et managériales.



Mes capacités d’analyse et mon leadership me permettent de mettre en œuvre des projets transversaux à forte valeur ajoutée, mais également des projets techniques nécessaires à l’évolution des Systèmes d’Information.



Pragmatique, j'accompagne la DG dans sa stratégie de développement en assurant le déploiement de solutions efficientes aux services des opérationnels.