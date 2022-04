Didier NOYE

Didier Noyé : consultant expert dans les domaines du développement des ressources humaines et du management ; il est l'auteur de nombreux ouvrages, en particulier "Guide pratique du formateur", "Réunionite, guide de survie", "Comment communiquer de façon efficace ?", "L'amélioration participative des processus" ; il a aussi publié une vingtaine de livrets de la collection BASIC du manager tels que : "Manager les personnes", "Manager en transversal", "Restaurer la motivation et l'engagement", "Donner et recevoir du feed-back", "Gérer les conflits", "Concilier travail et vie personnelle". Didier Noyé est l'auteur de nombreux modules de e-learning sur le thème du management. Récemment, il a contribué à la réalisation d'un e-book collectif de Julhiet : "Réussir la transition numérique".