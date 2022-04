Didier NOZERAC

17 années d'expérience en Restauration Hors Foyer dont 8 ans chez un industriel et 9 ans chez un distributeur.



Mon objectif est de mettre mes compétences en développement commercial et en management et formation d'équipe au profit d'une entreprise dynamique.



Mon atout principal est la connaissance des intervenants majeurs sur l'ensemble de la région PACA.



Mes compétences :

Fidélisation client

Reporting

Autonomie

Management commercial

Développement commercial

Chr

Formation vente

RHF