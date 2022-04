Didier OKALLA

Titulaire d'un Bachelor degree en Sciences économiques, j'ai opté pour une spécialisation en Qualité Hygiène et Sécurité Alimentaire non seulement pour aquérir des connaissances sur les approches d'analyse des dangers et la maîtrise des points critiques dans la chaîne alimentaire, mais également pour explorer les bases de divers systèmes de management parmi les plus employés de nos jours à savoir qualité, sécurité, et environnement.



Je viens d'obtenir une Licence de technologie en QHSA et souhaite être opérationnel tout en suivant une formation de master en ligne ou en cours du soir.



Mon projet de carrière est de contribuer à l'élargissement du champ de compétence des industries agroalimentaires notamment en Afrique tout en rentabilisant les investissements. Toutefois, je suis ouvert à une spécialisation dans une autre filière industrielle ou commerciale.



Mes compétences :

Documentation et traçabilité

Mise en place de stratégies qualité

Audit qualité