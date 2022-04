Didier Ouasti fougères,



Je vie maritalement, j'ai 2 enfants, j'ai 51ans,

J'ai débuté dans l'industrie en 1987 chez Hurel Dubois, dans les matériaux composites, mon métier est une passion, j'aime me déplacer en France ou à l'étranger.

J'ai eu l'opportunité chez Safran Engineering Services, de travailler dans différents domaines, Pilote Projet transfert, Coordinateur Achats.

J'ai aussi travaillé dans l'automobile en Sport Proto et formule1.

J'ai créé deux sociétés, une dans le nautisme (la réparation de coques bateau et l'autre dans la fabrication de vêtements.



Mes compétences :

Aéronautique

Automobile

Composites

matériaux

Matériaux composites