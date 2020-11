En tant qu'ingénieur industrialisation, j'appréciais de mettre en relation les différents coeurs de métier pour anticiper au mieux les différents besoins et orienter vers les solutions globales les plus performantes et réalistes.



A présent Business Developer, je continue à mettre en relation les PME en Normandie afin de favoriser les circuits courts et les interactions.

L'innovation, les partenariats, la maîtrise de la Supply Chain ne peuvent qu'être améliorées avec des relations de proximité pour des communications plus fluides.



Intrapreneur dans l'âme, j'aime les échanges, le contact, l'entraide et le travail en équipe. Soucieux de communiquer utile, d'apporter ma contribution à l'entreprise et mon réseau, je ne cesse d'approfondir mes connaissances au fur et à mesure des échanges. Ma curiosité naturelle m'invite à tenter chaque jour de nouvelles expériences et à provoquer les rencontres.



A moi le rôle de Business Developer et Public Relations Officer pour les TPE, PME de Normandie!



N'hésitez pas à prendre contact nicolas.barbay@me.com +33 6 15 71 09 65



#ingénieur #expérimenté et #passionné d'#industrie #mécanique et des problématiques #RH