Franck BARRAY

Homme de terrain, dynamique. je possède une forte adaptabilité grâce à une grande motivation et de bonne connaissances du milieu industriel ...

Mes principales qualités sont:

- Rigueur

- Intégrité

- ponctualité

- assiduité

- Implication.

- Respect de l'autre.

Mes bonnes qualités relationnelles me permettent une intégration rapide et m'ont toujours permis de maintenir un climat social serein dans les ateliers de production dont j'avais la charge.



Mes compétences :

Polyvalent

Qualité

Relationnel

Rigueur

Management