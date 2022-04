Didier PACHEU

Après deux années passées au Laboratoire National d'Essais (contrôle des normes françaises et européennes) en tant que référent informatique, j'ai rejoint Micropole en 1990.



D'un profil initialement technique, j'ai pu y développer mes compétences de management de projets pour de grands comptes (Renault, Mairie de Paris, Ministère de l'Intérieur, de l'Emploi, de l'Environnement ...) sur des projets stratégiques.



Me spécialisant sur le Secteur Public et élargissant mes compétences à la gestion, à l'avant-vente et au commerce, Micropole m'a confié, de 2000 à 2008, la responsabilité du Secteur Public : successivement Directeur de Marché, Directeur Adjoint puis Directeur d'Agence. En 2008, cette entité employait 2 commerciaux et produisait environ 8000 jh/an pour un CA d'environ 4 Me.



Une réorganisation en 2009 a séparé les structures "commerciales" et "productions", et a fusionné ces entités au sein d'organisations beaucoup plus importantes. J'ai choisi de revenir vers des activités de production et Micropole m'a confié le management d'un ensemble de projets et missions couvrant différents secteurs, tant public que privés. Je suis actuellement Manager au sein de l'Agence "Applications Métier".



En parallèle, et afin partager mon expérience, j'ai enseigné 2 ans à l'Ecole Polytechnique Féminine de Sceaux pour l'option Ingénierie d'Affaires en dernière année du cycle Ingénieur. Et en 2006, je suis moi-même retourné sur les bancs de l'Université (Paris Dauphine) pour compléter mes connaissances des SI dans le cadre d'un Master "Audit et Conseil en SI - SIEE". Une année très dense où j'ai dû allier travail et études, mais où mes efforts ont été pleinement récompensés puisque je suis sorti major de promotion avec une mention "bien".





Mes compétences :

Audit

Conseil

Informatiques

Ingénierie

Ingénierie d'affaires

Secteur public

Développement commercial

Management

Formation