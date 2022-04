Didier PARISOT

CAPITALDATA, est une agence de marketing relationnel digital basée près de PARIS, encadrée par des experts du marketing interactif et de la data.



Nous intervenons auprès de nos clients grands comptes (Voyage Privé, France Loisirs, Ouest France, Auchan...) dans un contexte d’acquisition et de fidélisation online, avec une vision novatrice.



Nous nous appuyons entre autre sur :

- une technologie propriétaire et exclusive de scoring et de retargeting (email, display),

- un savoir faire unique dans le recrutement de leads.