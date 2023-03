Olivier VIGNOT

10 ans d'expérience dans le numérique et plus particulièrement dans les médias, j'ai occupé différents postes et participé à la création de plusieurs startups :

créatif, chef de projet, consultant digital, aussi bien en France qu'à I'étranger, j'ai pu améliorer mon ouverture d'esprit mais aussi appris à gérer différentes équipes en fonction de multiples cultures.



Mes compétences :

Interface utilisateur

Communication

Chef de produit

Chef de projet

Réseaux sociaux

Publicité

Conseil

Ergonomie

Marketing

Gestion de projet

Expérience utilisateur

Stratégie digitale

YouTube

Vidéo

Médias sociaux

Médias