Auteur et réalisateur, Didier Parmentier est passionné d'aventure et de voyages aux quatre coins de la planète. Ses pérégrinations l’ont conduit à devenir un spécialiste incontesté du monde du cheval, et il écrit et réalise régulièrement des documentaires pour les chaînes EQUIDIA, VOYAGE, ESCALES ou encore FERIA.TV ...



Créateur du festival International LES CHEVAUX DU MONDE et d'événements culturels sur les thèmes : cultures équestres, peuples cavaliers, voyage, aventure ...



Entre deux voyages en Andalousie, en Afrique, au Mexique, au Cambodge ou en Asie Centrale, il a toujours plusieurs films en projet .



Enfin, il faut saluer les diverses sélections et récompenses dans les festivals : « Aparté », collection de programmes courts à la cérémonie officielle des 7 d’or 2001 ; les films de la collection « Terres de France » sélectionnés au Festival Epona à Cabourg en 2003, puis au Festival du Film de St Génies 2007 après avoir remporté le Grand Prix du Festival de Figeac 2006.



« Les ailes des Tian Shan », prix spécial du Jury du Festival du Film d’aventure de Dijon 2005, documentaire de 52 minutes qui emmène le spectateur à la rencontre des bergers nomades et de leurs chevaux kirghizes, sur les hauts plateaux des Tian Shan, à 4000 m d’altitude.



« L'incroyable voyage de Nicolaï Prjevalski » réalisé en 2009 sur les traces du célèbre explorateur,de MOscou à Pekin, sera présenté lors de l'édition 2010 du festival « étonnants voyageurs » à St Malo, après avoir été projeté à Dijon aux « écrans de l'aventure » et à Paris lors d'une soirée « regards de voyageurs ».



Un des souvenirs les plus marquants de ses tournages est le safari à cheval réalisé pour Equidia dans le Delta de l'Okavango – chevaucher au milieu des éléphants, galoper avec les girafes ou approcher les hippopotames à quelques mètres, dans un des endroits les plus sauvages et préservé de la planète était l'accomplissement d'un vrai « rêve de gamin ».



Membre du jury du festival «les écrans de l'aventure» de Dijon en 2009, il crée en avril 2011, à Compiègne le plus important Festival International de films sur le thème du cheval, de l'aventure et des cultures équestres : "LES CHEVAUX DU MONDE" - festival de films documentaires, salon du livre équestre, expositions, animations, spectacles équestres .... 10 jours de fête autour des chevaux, des cultures équestres, des peuples cavaliers, du voyage et de l'aventure ...



En juillet 2011, le festival devient nomade et propose une programmation dans le cadre de la Feria du Cheval aux Saintes Maries de la Mer : LES CHEVAUX DU SUD ...



www.leschevauxdumonde.com

www.leschevauxdusud.com

www.facebook.com/leschevauxdumonde



Mes compétences :

Gestion de projet

Auteur réalisateur

Direction de production

Cameraman JRI

Organisation d'évènements