Didier PARRINI

Age : 43 ans



Compétences premières :

- direction de B.U.

- gestion de projets,

- développement commercial B2B,

- stratégie marketing,

- communication interne et externe - relations presse

- organisation événementielle.



Compétences annexes :

- Ressources Humaines (formation professionnelle, droit social),

- développement commercial B to C.



Caractère :

Compétiteur, dynamique, rigoureux, apprécie le travail d'équipe, excellente aisance relationnelle.



Langues étrangères :

- Anglais,

- Allemand.



Mes compétences :

Communication

Management

Marketing

Rédaction

Gestion de projet