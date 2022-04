Didier PARROT

2015 - ...... Idem que ci-dessous mais en Egypte.

2008 - 2015 Sécurisation des chantiers onshore et offshore d'une societe de construction d'installations petrolieres operant en Afrique de l'ouest (Nigeria). Protection des expatries, securisation des transits terrestre et maritime, veille securitaire.

PFSO (port facility security officer)Audit ISPS des navires travaillant pour la societe.



2007 - 2008 Security Manager chantier de construction d'une usine de liquefaction de gas. Sud Yemen.

2005 - 2007 Security consultant (GEOS) pour une société para petrolière Nigeria.

2003 - 2004 Security coordinator pour une societe petroliere Nigeria.



2002 Formateur sur des equipements de defense Moyen Orient.



Mes compétences :

ISPS

Sécurité

Sécurité maritime

Voyages

Offshore Oil & Gas

Audit

operational management

Special Operations

Special Forces

Onshore Oil & Gas

Oil Field

Navy

Microsoft Windows

Microsoft Office

Implementation of security plans and procedures

Anti-terrorism