Didier PASTRE

Fort de 20 années d’expérience dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance et de la Mutualité sur les marchés individuels, professionnels et collectif et aujourd'hui au service de la 1ère Mutuelle santé de France alliant la force d’une grande mutuelle nationale aux valeurs d’un ancrage local.

Avec ses 4,3 millions de personnes protégées pour 2,3 milliards d’euros de cotisations santé, ses 44000 entreprises adhérentes, HARMONIE MUTUELLE démontre, jour après jour, que l’on peut concilier développement, but non lucratif et utilité sociale dans le respect des principes fondateurs du mouvement mutualiste.

Dans un environnement juridique mouvant (Loi Fillon, Art 11 Loi Evin, Décret du 09 janv. 2012, A.N.I du 11 janv. 2013…) et une période économique contrainte, j’aurai à cœur de vous accompagner dans vos réflexions et vos négociations afin de trouver les solutions de prévoyance collective les mieux adaptées à vos entreprises et à vos salariés.



DAF

Prévoyance

RSE

Santé