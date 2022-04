Didier PATACQ-CROUTZET

Actuellement a la recherche d'un poste de surveillant de baignade pour la saison d'été 2015, si possible avec un contrat CDD le plus long possible sur antibes, juan les pins, golfe ou cannes de préférence ; je suis en poste à la piscine de la colle sur loup je serais disponible dés le 1er mai 2015.



Parallèlement je recherche un emploi de commercial stable (CDI).



Plusieurs possibilités m’intéressent tout particulièrement :



- associer mon expérience de l'immobilier à celle de formateur-consultant dans les réseaux immobiliers en difficulté en ce moment,



- revenir au secteur d’activé de la remise en forme en tant que responsable commercial,



- revenir au secteur d'activité de la vente d'articles de sport et de loisirs en B2B en tant que commercial.



Je suis à l’écoute de vos offres de collaboration concernant un poste salarié, je ne suis pas à la recherche d'un poste de negociateur immobilier indépendant (je reçois plusieurs offres par semaine!)



Mes compétences :

Vente

Sports de plein air (Outdoor)

Centres de remise en forme

Négociation immobilière