Bonjour, et merci de consulter mon profil.

Professionnel du management, des ventes et du marketing depuis 1996, j'ai travaillé plus de 8 ans dans un environnement web/marketing direct.



Insatiable curieux, toujours désireux d'apprendre, je suis fasciné par la technologie au sens large du terme, et ses applications concrètes d'un point de vue "business".



Convaincu que la principale richesse d'une entreprise sont ses collaborateurs, j'ai très tôt embrassé des responsabilités managériales avec un double objectif : faire progresser mes collaborateurs tout en développant l'activité de l'entreprise.



Je suis désormais Responsable d'Activité maîtrise d'Ouvrage chez PRO BTP, organisme de protection sociale du BTP. Cette Institution se trouve depuis quelque temps confrontée à l'ouverture à la concurrence de ses marchés captifs. Je transcris ma vision business dans les projets de développements d'applicatifs destinés au réseau commercial et de gestion afin de contribuer à une meilleure efficacité et maximiser le ROI des investissements.

En sommeil pour le moment, je porte personnellement un projet pure-player web, conjuguant tourisme, culture, bons plans...et bien d'autres choses



N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez.

fabrice.avati@gmail.com



Mes compétences :

Emarkeking

Web 2.0

Stratégie marketing

Gestion de projets

Marketing direct

Direction de business unit

Stratégie commerciale

Business development

Stratégie d'entreprise

Réseaux sociaux e reputation

Management

Marketing mobile

Chef de produits

SSII

Internet

Web

E-commerce

E-marketing

Conseil

Développement commercial

MOA