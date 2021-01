Magali BRUNO - DE LOS RIOS

Je travaille comme consultante en recrutement pour le cabinet de recrutement ADECCO MONACO.

Je suis spécialisée dans les métiers de la force de vente et les recrutements plus techniques.



Mes fonctions sont le suivi et developpement commercial, la négociation, le recrutement,les solutions RH.



j'ai 20 ANS de RH au sein de différentes sociétés de travail temporaire.



mon dernier poste occupé chez adecco tt était un poste de chef d'agence d'une spécialisation laboratoire sur CARROS 06.



Mes compétences :

Ressources humaines