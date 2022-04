Junior BOUIS

« On considère le chef d’entreprise comme un homme à abattre, ou une vache à traire. Peu voient le cheval qui tire le char. » Wiston Churchill



Business Carte a pour mission d'offrir aux dirigeants d’entreprise une vie d'entrepreneur active grâce à des avantages exclusifs et l'accès à une communauté d'entrepreneurs partageant les mêmes centres d'intérêt.

Business Carte permet aux PME et TPE d’accéder aux mêmes avantages que les grands groupes, en agissant sur les 3 axes de réussite d’une entreprise :



- La maîtrise de ses coûts, des remises jusqu'à 70 %



- L’augmentation de son chiffre d’affaireS, l’accès à une plateforme collaborative et à des événements de networking privés réservés à la communauté Business Carte.



- La motivation de ses salariés, un CE pour votre PME pour 25€/an et par salarié



Mes compétences :

Soutien PME

Négociation commerciale

Réseaux d'entreprises

Service Achats

Entrepreneur

Développement commercial

Marketing stratégique

Réseaux sociaux professionnels