Pauline BOUIS

Ingénieur commercial, chef de projet, 3 ans d’expérience dans l’événementiel & média et dans l’organisation de congrès/salons professionnels.

Enthousiaste, créative, capacité à coordonner et motiver une équipe, excellentes qualités relationnelles, commerciales et de communication.



Mes compétences :

Anglais

Commerciale

Communication

Coordination

Encadrement

Encadrement d'équipe

Encadrement d’équipe

Français

Logistique

Logistique événementielle

Maîtrise des outils de communication

Management

Management de projet

Négociation

Négociation commerciale

Organisation

Organisation et coordination

Outils de communication

Qualité

Qualité relationnelle