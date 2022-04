Delphine BATH

Qui sont mes hauts potentiels et quelles sont les compétences rares de mon entreprise ?

Quels sont mes besoins de demain ?

Quelle politique RH et quelles actions mener de façon cohérente en matière de recrutement, formation, mobilité, rémunération, évaluation de la performance et parcours de carrières pour répondre à ses besoins ?



Pour répondre à ces problématiques, je m'appuie sur un double parcours en management de projet et organisation en tant que consultante dans le secteur des services financiers puis RRH généraliste en développement des ressources humaines.



Mes compétences :

Bilan de compétences

Coaching

Conseil

gestion de carrières

Gestion de projets

Management

People Review

Rémunération

Ressources humaines

Services financiers

Stratégie

Talent management