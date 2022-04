Delphine BATHIAS

Les sujets liés à l'activité physique, à la nutrition et au comportement alimentaire m'ont toujours beaucoup intéressée.



Aujourd'hui, je souhaite participer activement à l'amélioration de la qualité de vie de tous, répondre aux besoins de la population en leur proposant une alimentation saine et responsable, montrer qu'il est possible d'allier "bon" et "bien " manger". Mais aussi transmettre la redécouverte des saveurs, des plaisirs de cuisiner tout en conservant de bonnes habitudes alimentaires et d'hygiène de vie.







Mes compétences :

Cuisine

Diététique

Education

Education nutritionnelle

Elaboration de menus

Équilibre alimentaire

Hygiène

Nutrition

Pédagogie

Qualité

Santé