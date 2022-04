Didier-Patrick BEUDAERT

Ex anesthésiste réanimateur des hôpitaux publics (retraité);

Diplômé de psychologie, psychothérapie, sophrologie clinique, hypnose clinique, algologie;

Expérience hospitalière traitement de la douleur (psychothérapie);

Président national d'une agence associative de promotion de musiciens et interprètes;

Directeur d'un journal musical trimestriel classé presse;

Musicien, auteur et compositeur;

Altruiste;

Organisateur de manifestations

Membre de la Fédération mondiale de sophrologie SOFROCAY



Je souhaite organiser des séminaires de sophrologie tous niveaux: découverte, avancé, supérieur.

J'envisage de prendre en charge la psychothérapie des fumeurs mais aussi des futures accouchées en manque de coaching, d'explications (35 ans de bloc opératoire dont l'obstétrique!).



Je cherche donc un apporteur d'affaires ou événementiel pour organiser sur Paris des séances de groupes et séminaires. Pourcentage intéressant.

Membre de la Fédération française de sophrologie



Mes compétences :

Anesthésie

Coaching

Coaching mental

Culture

Culture musicale

Hypnose

Hypnose coaching

Médecine

Musique

Sophrologie