Marie Blanche SAUCOURT

Organiser, gérer, vendre, fidéliser, communiquer

Réactivité, confidentialité, pugnacité, adaptabilité, créativité

Oui, j'ai trois domaines de compétence : le commercial, l'administratif et le rédactionnel.

Je vends, je gère et j'invente.

Trois expériences réussies, trois métiers en corrélation, les uns servant les autres.

Je suis à la recherche d'un nouveau challenge professionnel, réjouissant, palpitant et enrichissant !

Prêt(e) à relever mon défi ?





Mes compétences :

Rédaction

Réseaux sociaux

Communication

Rédactionnel

Conseil

Écrivain public

Écriture

Réseaux