Didier PAULETTO

Bonjour et bienvenu sur mon profil, je vous propose mon expertise en mobilité



J’ai développé ces capacités lors de mes expériences professionnelles dans mon cœur de métier qui est le Déménagement. Faire preuve d’écoute, de conseils pour réaliser un service complet et sur mesure. Homme de défis , j'adore le travaille transverse pour organiser vos projets. Répondre à votre problématique et établir des plans d'actions me passionne . Je mets à votre disposition mon expertise restant le seul et unique interlocuteur pour une véritable optimisation dans le déménagement et transfert d’entreprises ou l'un de ces secteurs connexes: Transports-manutention lourdes ou sensibles,fine-Art,Transports de produits liés à la santé, aménagement de bureaux, archivage, stockage, pilotage de projets, gestion et valorisation de déchets ( ex : reprise de consommables informatique... ) Dans ce domaine les entreprises prennent de plus en plus conscience des enjeux environnementaux et de leurs contraintes. Je peux vous aider a gérer du traitement et de la valorisation de déchets ( Destruction d’archives, du DIB et du DEEE)

je suis a votre disposition pour répondre à vos projets de mobilité ou établir votre cahiers des charges.



Mon objectif est de vous assister et répondre par une offre adaptée dans ces services. e tiens donc à votre disposition pour échanger sur ces sujets.



Mes compétences :

Management d'équipe

Grands comptes

Directeur d'agence

RELATION CLIENT

B2B2C

Développement commercial

Customer Relationship Management

