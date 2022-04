Didier PAVAN

[ Domaines de compétences générales ]



_ Réalisation d'Avant Projet et Projet

_ Conception d'installations et d'ensembles mécaniques, machines spécifiques

_ Amélioration de process, modification d'éléments existants

_ Assistance aux divers réunions: de projets, de coordination, d'avancement de travaux...

_ Préparation des chantiers: visite préalable de chantier, demandes d'autorisation d'accès...

_ Suivi des dossiers confiés



[ Secteurs pratiqués ]



_ Sidérurgie (ArcelorMittal, Ascoforge, Tube et Profil, Alfasid...)

_ Industrie (TLM, St Gobain, Sovab Renault...)

_ Tuyauterie (Novacarb, Areva...)

_ Aéronautique (Air New Zealand, Eurocopter...)

_Barrage Hydraulique (EDF CIH )

_ Autres



[ Environnements Techniques ]



D.A.O. utilisation: Autocad - Mechanical

C.A.O. utilisation actuelle: Autodesk Inventor (>2019)

déjà utilisé: Solidworks (version 2011-2012) - Top Solid V6 - Pro-Engineer Créo Eléments



Mes compétences :

Conception

SolidWorks

Ingénierie

Projeteur

Industrie

Mécanique

Dessin technique

AutoCAD

Autodesk inventor