Didier PAVY

Depuis 2009 - GRAPHISTE FREELANCE

Portfolio sur http://www.didierpavy.fr/

Infographiste - Graphiste - Webdesigner

Conception et réalisation graphique pour divers clients : maquettage Indesign, réalisation de catalogues, magazines, logotypes, pictogrammes, livrets, plaquettes, fiches techniques, affiches, cartes de visite, sérigraphie signalétiques.

Réalisation du journal vidéo hebdomadaire de communication ArcelorMittal.

Webdesign, identités visuelles, bandes annonces vidéos (stade de foot).



2004 - 2009 > LUMIPLAN (dpt44) ‘‘GRAPHISTE - CHARGE DE COMMUNICATION’’

Secteurs d'activités suivants: Transport, Industrie, Communication.

Communication interne & externe

sites internet, intranet, ergonomie logiciels, PLV, stands, sérigraphies, conception d'interfaces de bornes interactives, animation flash & After Effects



2004 > KEOSYS (dpt44) ‘‘WEBDESIGNER & ERGONOME’’

Evolution de charte graphique, conception publicitaire, animation flash, logos, affiches, bannières publicitaires et illustrations diverses, création pictogrammes pour les logiciels internes.

Analyse des demandes clients pour des sites vitrine, intégration de contenus, développement et programmation des sites Internet en HTML,CSS et Flash.



2003 > (dpt75) (dpt92) GRAPHISTE & WEBDESIGNER > FREELANCE

Création de sites internet sur appels d’offres, définition des objectifs du site, conception et production, animation de bannières publicitaires Flash.



1997-2002 > VDM (Vidéo Digital Multimédia) (dpt92) GRAPHISTE & COMPOSITING VIDEO

Saisie informatique de Master vidéo pour le laboratoire vidéo, animation spot vidéo, retouches photos ‘‘ catalogue Studio Canal+’’



Mes compétences :

Communication

Photoshop

Graphiste