Didier PEBAYLE

J'ai été analyste de production informatique pendant plus de 14 ans a faire du support technique et logiciel second niveau sur les serveurs de gltrade puis sungard, sur des logicielsde trading et de gestion du trading en bourse.(backoffice et front office.)



Mes compétences :

VMS

Microsoft Windows

Microsoft Internet Information Server

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

VMware

UNIX

Sun Solaris

SQL

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000 Professional

Linux Red Hat

Linux

ITIL

Debian Ubuntu

Apache WEB Server

Middle office

Capital Markets