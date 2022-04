Didier PEDRO

Enthousiaste, motivé, dynamique, intégre et sociale.

Récemment diplômé d’un Bac STMG mercatique, je suis actuellement à la recherche d’une qui pourrais m’accueillir en alternance sur 2 ans

j'ai étudié le marketing durant 2 ans j'ai quelque connaissance en Économie et droit et également en Management je parle Français, anglais, tamoul et espagnol et j'aimerais mettre en pratique mes compétence et mon savoir-faire au nom d'une entreprise.



Mes compétences :

Marketing

Economie et droit

Management

Photographie

Photoshoop

microsoft office