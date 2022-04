Didier PEDRONO

Expertise technique auprès des industriels de l’emballage, de l’automobile et de l’agro-alimentaire. Spécialisé dans la gestion des transferts sur lignes automatisées. Optimisation de process industriels multi-technologies.



Je recherche un poste où la mise en application de l'expérience technique acquise puisse contribuer au développement commercial de l'entreprise.



Mes compétences :

• Optimiser les process de convoyage

• étudier, chiffrer et négocier une installation

• organiser la logistique d'intervention

• superviser et épauler les équipes de montage

• assurer la mise en service du matériel