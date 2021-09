Pascale PAVOT - LAFOUASSE

Reconnaissez-vous une ou plusieurs des problématiques dans votre entreprise:

- Pilotez mon entreprise :

• Comment obtenir une situation périodique de l'activité de l'entreprise ?

• Comment faire évoluer mes systèmes d'information de gestion ?

• Ma société a généré des pertes, comment redresser la situation ?

• Quel est mon canal de vente le moins rentable? le redynamiser?

• Comment réussir l'acquisition et l'intégration d'un de mes concurrents ?



Optimiser ma trésorerie

• J'ai besoin d'une prévision de trésorerie pour anticiper mes échéances

• Un des principaux fournisseurs réduit son encours et demande à être payé en avance pour les nouvelles commandes.

• Les clients paient de plus en plus tard

• Ai-je droit aux subventions ?

• J'ai besoin de nouveaux financements pour accélérer le développement de mes activités



J'ai les solutions à vous proposer, appelez moi au 06 60 97 16 71



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Recherche de financement

Optimisation des process

Microsoft Office 2007

Sage

Cegid

ETAFI

Liasse fiscale

Consolidation

Formation aux bonnes pratiques

Comptabilité analytique

Budget et Controlling

Comptabilité générale

Gestion et optimisation de la trésorerie

Formation professionnelle continue

Tableaux de bord