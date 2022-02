Lions Club VERRIERES LE BUISSON - IGNY

Le Lions club Verrières le Buisson Village fait partie du District Est, dont le siège social est situé à MAIRIE de VERRIERES LE BUISSON - Place Charles De Gaulle 91370 Verrières le Buisson



site :https://lions-verriereslebuissonvillage.myassoc.org/



facebook :Array



Contact : lions.vlb@gmail.com



nos actions : https://www.youtube.com/watch?v=7e1er6KGyxA



Site du District Multiple 103 France



Le club Verrières le Buisson Village souhaite des membres animés par le même sens du don de soi.



Réunions

1er et 3ème jeudi du mois à 20h00 au Restaurant la Vallée, 68 avenue Jean Jaures, 91430 Igny

Quest ce quun projet de club Lions ?



Cest le fruit dune réflexion, commune et constructive, de lensemble des membres du club, aboutissant à la réalisation dune action pérenne en adéquation avec la sensibilité des membres du club Verrières le Buisson Village et les attentes de la cité.



Le projet de Club Verrières le Buisson Village :

atténuer le handicap sous toutes ses formes



« Nous servons »



Actions et manifestations locales, ce que nous pourrions réaliser :

Envoi dun enfant défavorisé en vacances dans un centre de vacances géré par le Lions Club

Organisation de conférences

Concours déloquence destinés aux jeunes lycéens

Concours de musique

dont la totalité des gains est reversée aux œuvres que nous aidons



Actions nationales

Téléthon

Banque alimentaire

Quête pour les aveugles

Dons pour aider les victimes des catastrophes naturelles



Les lions Club ont créé :

La canne blanche et la canne blanche électronique

Les écoles de chiens guide daveugle

Plus de 150 centres daccueil Alzheimer



et sont partenaires historique de lAFM depuis la création du TELETHON



Le Lions Club international est le plus grand Club Service du monde



Dans le monde:

1 400 000 hommes et femmes

46 134 Clubs dans plus 200 pays

76 million dheures de bénévolat



En France

29 000 hommes et femmes

1250 clubs

1 200 000 heures de bénévolat

Lions Clubs International :Array





