Didier PELEGRI

MES DOMMAINES DE COMPETENCE

• Etude en détail du cahier des charges afin de choisir et mettre en oeuvre les produits et logiciels adaptés.

• Proposer des solutions fiables afin d’aboutir à un résultat optimum similaire aux précédentes réalisations.

• Respecter et maitriser les couts du matériel, des logiciels et des sous-traitants.

• Utiliser les contacts privilégiés établi antérieurement avec les fournisseurs et sous-traitants.

• Mettre en place un planning détaillé d’étude, d’achat et de fabrication afin d’avoir un suivi précis des délais.

• Suivre et informer régulièrement, les intervenants et le donneur d’ordre, de l’avancement du projet.

• Esprit d’équipe et de dialogue afin de motiver en permanence les intervenants tant interne qu’externe.

• Gérer efficacement les contretemps interne et externe.

• Etablir tous les documents nécessaires à la fabrication en interne et externe.

• Créer les procédures de test.

• Rédiger les notices d’utilisation et de maintenance.

• Proposer des évolutions futures ou produits dérivés.



MES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur consultant en électronique / informatique 2010 X-Raid Gmbh (Allemagne)

• Mission de 12 jours (septembre) : analyse et résolution problèmes électriques et électroniques.

• Mission de 11 jours (octobre) : étude évolutions électroniques embarquée.

• Mission de 12 jours (novembre) : Mise en oeuvre évolutions et programmation électronique embarquée sur

quatre véhicules de course.

Ingénieur électronique / informatique 2003 à 2009 Mitsubishi Motor Sports (01 Pont de Vaux)

• Conception et fabrication de modules électroniques embarqués.

• Ecriture d’un logiciel de navigation cartographique avec GPS embarqué (en VB6).

• Equipement de véhicules de course en acquisition de donnée avec recherche produits sur mesure.

• Programmation des systèmes d’acquisition de donnée.

• Dépouillement et analyse des données lors des séances d’essai en France et au Maroc.

Création et gestion bureau d’étude électronique 2001 et 2002 Audio Equipement (69 Lyon)

• Mission de deux ans pour la conception électronique du système de traitement audio « Carmen ».

• Fabrication et mise en service du prototype et du premier exemplaire au forum Grimaldi à Monaco.

• Recherche de sous-traitants et formation de techniciens pour les futures installations.

Création et gestion bureau d’étude électronique 1999 et 2000 Compelec (71 Charnay les Mâcon)

• Dépannage industriel et électronique automobile (tableau de bord Fiat).

• Conception et fabrication de modules électroniques pour l’industrie.

Technicien en électronique 1997 et 1998 Axcel (71 Sancé)

• Responsable conception électronique et logiciel pour la compétition automobile.

• Détaché auprès de Mitsubishi Motor Sports pour l’électronique embarquée.

Technicien en électronique / gérant 1995 et 1996 Cogitronic (71 Charnay les Mâcon)

• Dépannage industriel.

• Conception et fabrication de modules électronique pour l’industrie.

Technicien en électronique / gérant / vendeur 1991 à 1994 Electronique2000 (71 Mâcon)

• Vente de composants électroniques.

• Dépannage grand public et industriel.

Technicien en électronique 1983 à 1993 Studio Technic (71 Mâcon)

• Dépannage hi fi et tv vidéo.

• Installation, mise en service et maintenance radiotéléphone RadioCom2000.

Technicien en électronique 1980 à 1982 Ets Sorabella (71 Mâcon)

• Dépannage petit ménagé, hi fi et tv.

Technicien stagiaire en électronique 1979 Clinique Electronique (71 Mâcon)

• Stage et remplacement technicien.



FORMATION + AUTODIDACTE

• BAC F3 (électrotechnique) au lycée professionnel « La Prof » à Chalon sur Saône (71).

INFORMATIQUE

• Logiciel de configuration acquisition de donnée et dépouillement :

MoTeC, 2D DataRecoding, OBR, Gems

• Logiciel de création de schéma et circuit imprimé :

Eagle, Orcad

CENTRE D’INTERET - LOISIRS

• Sports automobile (pratique roulage sur circuit).

• Programmation de gestion moteur.

• Mécanique automobile avec fabrication