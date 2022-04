Didier PELLEGRIN

Fort d’expériences respectives dans la direction commerciale, le marketing, la négociation, le développement des marchés, le pilotage de projet technique et le management d'équipes pluridisciplinaires dans un environnement technique complexe, nous avons décidé d'associer nos compétences afin de reprendre une entreprise.

Nos domaines de recherche sont les loisirs/santé/sports/bien-être, le nautisme, la fabrication des biens d'équipements techno (objets communicants, domotique, automatisme), des équipements industriels et des produits de grande consommation.



Mon expérience et mes responsabilités m’ont permis de participer, mettre en œuvre et réussir les grandes mutations organisationnelles et technologiques dans des domaines techniques complexes (SI et Telecom).

Manager des équipes opérationnelles, conduire des changements et participer à l’amélioration de la satisfaction clients sont les moteurs de ma motivation.



Lors de mes différents challenges (grand groupe et TPE) j'ai pu développer des compétences de management (10 ans de management d'équipes pluridisciplinaires chez Bouygues Telecom), Techniques IT (Télécom et Système d'Information) et commerciale (création et gérance d'une boutique d'informatique).



Mes Qualités: Manager confirmé, capacité d'adaptation, goût du challenge, stratège et pragmatique.